68 büyük kediye el konuldu

ABD Adalet Bakanlığı, Netflix dizisi Tiger King'in (Kaplan Kral) çekildiği Oklahoma'daki hayvan parkındaki 68 büyük kediye el konulduğunu açıkladı. Jeffrey ve Lauren Lowe'a ait Tiger King Park'a, hayvanların iyi koşullarda bakılmadığı gerekçesiyle bakanlık tarafından dava açılmıştı. Bu kapsamda yapılan 3 farklı teftiş neticesinde hayvan parkına "Hayvanlara yeterli veya zamanında veteriner bakımı, uygun beslenme ve hayvanları sert hava koşullarından koruyan, normal davranışta bulunmalarına imkân verecek büyüklükte barınak sağlanamaması nedeniyle" tebliğlerde bulunuldu. Şartların düzeltilmemesi nedeniyle 45 kaplan, 7 aslan, 15 liger (erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan melez canlı) ve 1 jaguara el konulduğu belirtildi.