Çin depreminde ölü sayısı yükseliyor!

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk ili dün, 1 saat içinde art arda 3 kez sallanmıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eyalette art arda meydana gelen 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı arttı. Yunnan yerel makamları tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Depremlerden 20 bin 192 haneden yaklaşık 72 bin 317 kişinin etkilendiği aktarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Bölgedeki deprem anı bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Sarsıntıyla birlikte mağazadaki bazı ürünlerin yere düşmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, müşterilerin de can havliyle kaçıştığı görüldü.
SON DAKİKA: Çindeki deprem dehşeti kamerada! Ölü sayısı yükseliyor
Depremin ardından sabah saatlerinden itibaren 166 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Depremden etkilenen bölgelerde başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.