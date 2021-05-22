Çin depreminde ölü sayısı yükseliyor!

Depremlerden 20 bin 192 haneden yaklaşık 72 bin 317 kişinin etkilendiği aktarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bölgedeki deprem anı bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Sarsıntıyla birlikte mağazadaki bazı ürünlerin yere düşmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, müşterilerin de can havliyle kaçıştığı görüldü.

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Depremin ardından sabah saatlerinden itibaren 166 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Depremden etkilenen bölgelerde başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.