Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde: 7 ülke sıraya girdi

BAYRAKTAR TB2'YE YOĞUN TALEP

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılırken; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan ise bu sistemlere yoğun bir ilgi gösteriyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, Libya ve Karabağ zaferinde 'denge değiştirici vurucu güç' olarak öne çıkan Bayraktar TB2'nin yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. 24 adet Bayraktar TB2 alacak olan Polonya, böylece Türkiye'den TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi olmuş olacak. Türk SİHA'ları Polonya'nın envanterine girmesiyle birlikte Avrupa semalarında da boy gösterecek.