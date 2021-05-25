UYARI YAPMADAN SALDIRMIŞLARDI

İsrail ordusu tarafından 17 Mayıs günü, öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın, Gazze'de Rimal Mahallesi'ndeki Gazi eş-Şevva apartmanı saldırıya uğramıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, er-Rimal Sağlık Merkezi ile Sağlık Bakanlığı İdari binasında büyük hasar oluştuğu belirtilmişti. Daha sonraki açıklamada da saldırıdan biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler | Video