Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan istifa etti

Mali'de Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita'nın Özel Danışmanı Baba Cisse, gazetecilere yaptığı açıklamada, N'Daw ve Ouane'nin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

UZLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Cisse ayrıca, N'Daw ve Ouane'nin serbest bırakılması ve yeni hükümetin kurulması amacıyla ülkedeki uluslararası arabulucu misyonuyla yürütülen uzlaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Goita dün, geçiş dönemi kurallarını ihlal ederek kabinede değişikliğe giden Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw'ı ve Başbakan Ouane'yi azlettiğini açıklamıştı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da aynı gün, Mali'ye arabuluculuk için temsilci göndermişti.

ÜLKEDEKİ SİYASİ KRİZ

Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.