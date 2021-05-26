Myanmar ordusundan kan donduran hareket! Sivillerin cesetleri kullanılıyor…

Myanmar ordusunun sivillerin cesetlerini tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanmasını değerlendiren Avustralya Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nick Cheesman, "Bu yapılanlar tipik bir devlet terörüdür." dedi.

Cornell Üniversitesi Öğretim Görevlisi Van Tran da Myanmar ordusunun protestoculara karşı bu yöntemleri her zaman kullandığını belirterek "Ölen sivillerin cesedini yakma veya cesetleri gömerek gizleme yöntemi, ebeveynlerin çocuklarının yerini bilmemesi için özellikle uygulanmıştır." şeklinde konuştu.