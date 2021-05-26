Nehirde can pazarı! Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

22 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ngaski Bölge İdari Başkanı Abdullahi Buhari Wara ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin de kurtarıldığını aktardı. Wara, teknenin 80'den fazla yolcu taşımaması gerektiğine dikkat çekerek, kazanın aşırı yük nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Wara, fazla yolcu dışında tekneye bir altın madeninden çıkan kum torbalarının da yüklendiğini ifade etti.