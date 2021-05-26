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Haberler Dünya Haberleri Nehirde can pazarı! Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Giriş Tarihi: 26.5.2021 23:04 Son Güncelleme: 26.5.2021 23:22

Nehirde can pazarı! 'da 160'tan fazla taşıyan alabora oldu

İHA
Nehirde can pazarı! Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

’da 160’tan fazla yolcunun olduğu Nijer Nehri’nde alabora oldu. Olayda çok sayıda kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Öte yandan şimdiye kadar 22 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Nijer eyaletinden Kebbi eyaletine giden ve 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin Nijer Nehri'nde alabora olduğu bildirildi. Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar basına verdiği demeçte, polisin 160'tan fazla kişiyi taşıyan bir teknenin komşu Nijer eyaletinden Kebbi'ye giderken Nijer Nehri'nde alabora olduğu bilgisini aldığını aktardı. Abubakar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

22 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ngaski Bölge İdari Başkanı Abdullahi Buhari Wara ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin de kurtarıldığını aktardı. Wara, teknenin 80'den fazla yolcu taşımaması gerektiğine dikkat çekerek, kazanın aşırı yük nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Wara, fazla yolcu dışında tekneye bir altın madeninden çıkan kum torbalarının da yüklendiğini ifade etti.

AY BAŞINDA DA BİR TEKNE ALABORA OLMUŞTU


Bu ayın başlarında Nijer eyaletinde aşırı yük nedeniyle alabora olan teknede 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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Nehirde can pazarı! Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
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