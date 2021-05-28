Atina'ya iade-i ziyaret! Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ön hazırlıkları: 7 başlık masada...

İki ülke ilişkilerini kapsamlı olarak masaya yatırılacağı görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı konular, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmenler gibi konular istişare edilecek.
7 BAŞLIK MASADA
1-Ege ve Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ihtilafı
2-Kıta sahanlığı
3-Brüksel'deki Kıbrıs görüşmeleri
4-Terör örgütlerine verilen destek
5-Göçmenlere yapılan kötü muamele ve geri itmeler
6- Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunlar
7- Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisi
KIBRIS, DOĞU AKDENİZ KONULARI ÖNEMLİ YER TUTACAK
Ziyaret, Yunan Bakan Nikos Dendias'ın 15 Nisan'da Ankara'ya gelerek Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında iç kamuoyuna mesaj vermek amaçlı yarattığı gerginliğin ardından gerçekleşecek. Dendias'ın ziyaretinden kısa süre sonra Nisan sonunda Brüksel'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatında gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansta da Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin çözümsüzlük yanlısı tavrı nedeniyle uzlaşı sağlanamadı. İki bakanın bu toplantı sonrası ilk yüzyüze görüşmesinde, Brüksel'deki Kıbrıs görüşmeleri, Ege ve Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ihtilafı ve kıta sahanlığı konularına ilişkin konuların önemli yer tutması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisinin de gündeme geleceği kaydediliyor.
ETNİK KİMLİK ANLAŞMA İLE BELİRLENEMEZ!
Türkiye ile anlaşmazlığa düştüğü konularda uluslararası hukuku yok sayan Atina'nın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iki konunun da Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde ele alınacak. Çavuşoğlu, Atina'ya geçmeden önce Batı Trakya'yı ziyaret ederek, Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelecek.Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Batı Trakya Türkleri, Yunan hükümetince hukuksuz uygulamalara maruz bırakılıyor. Yunanistan, "Türk değil, Müslüman" olduklarını iddia ettiği Batı Trakya Türkleri ile ilgili alınan AİHM kararlarını dahi yok sayıyor. SABAH'a açıklamalarda bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Bir bölgede yaşayan bir toplumun etnik kimliğini belirleyen bir anlaşma olamaz. Lozan bunun için kaleme alınmadı. Lozan'da İstanbul'daki Rumlardan da gayrimüslim olarak bahsediliyor ama Türkiye'nin onlara Rum demekle ilgili bir sorunu yok, kiliselerinin tabelasında bile Rum kelimesi yazıyor" ifadelerini kullandı.
İNSANLIK SUÇUNA SON VERİN
Atina'nın dünyanın gözü önünde insanlık onurunu yerle bir ettiği bir diğer konu olan geri itmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Yunanistan'ın son 4 yılda şiddet uygulayarak mallarını çalıp, aç susuz ölüme terk ettiği 80 bin sığınmacıyı Türkiye kurtardı. Avrupa Birliği(AB) hukukunun müsaade etmediği ve AB Temel Haklar Şartı'na aykırı olan eylemler AB tarafından da destekleniyor. Göçmenlere türlü eziyette bulunan Yunanistan, topraklarını Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine açıyor. Yunanistan, 2 binden fazla FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı vererek teröristlerin kaçış noktası oldu. Türkiye, Atina'ya terör örgütlerine verdikleri geri çekmesi konusunda uyarıda bulunuyor.