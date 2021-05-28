Atina'ya iade-i ziyaret! Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ön hazırlıkları: 7 başlık masada...

ETNİK KİMLİK ANLAŞMA İLE BELİRLENEMEZ!

Türkiye ile anlaşmazlığa düştüğü konularda uluslararası hukuku yok sayan Atina'nın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iki konunun da Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde ele alınacak. Çavuşoğlu, Atina'ya geçmeden önce Batı Trakya'yı ziyaret ederek, Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelecek.Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Batı Trakya Türkleri, Yunan hükümetince hukuksuz uygulamalara maruz bırakılıyor. Yunanistan, "Türk değil, Müslüman" olduklarını iddia ettiği Batı Trakya Türkleri ile ilgili alınan AİHM kararlarını dahi yok sayıyor. SABAH'a açıklamalarda bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Bir bölgede yaşayan bir toplumun etnik kimliğini belirleyen bir anlaşma olamaz. Lozan bunun için kaleme alınmadı. Lozan'da İstanbul'daki Rumlardan da gayrimüslim olarak bahsediliyor ama Türkiye'nin onlara Rum demekle ilgili bir sorunu yok, kiliselerinin tabelasında bile Rum kelimesi yazıyor" ifadelerini kullandı.