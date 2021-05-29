Çavuşoğlu’nun kritik ziyareti öncesi Yunan provokasyonu!

Geçtiğimiz gün yapılan remi açıklama sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştireceği Yunanistan ziyaretinin yankıları devam ediyor. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde yapacağı Yunanistan ziyaretinde Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı konular, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmenler gibi konuları da masaya yatıracak.

YUNAN BASININDA PEŞ PEŞE TÜRKİYE MANŞETLERİ

Kritik ziyaretin gündeme gelmesinin ardından Türk-Yunan ilişkilerini gündeme alan ülke medyası, yine tepki çeken iddiaları peş peşe sıraladı.

Çavuşoğlu'nun, Yunanistan öncesinde Dedeağaç'a yapacağı ziyareti manşetten duyuran Yunan gazeteleri, bu ziyaretin Batı Trakya'daki azınlık Müslümanları provoke etmek için planlanmış bir etkinlik olduğunu iddia etti.