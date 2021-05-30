İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü! Koalisyon hükümeti için kritik hamle

İSRAİL'İN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.