İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü! Koalisyon hükümeti için kritik hamle

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.
İSRAİL'İN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR
Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.
"HÜKÜMET KURMAK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA NİYETLİYİM"
Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.
KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU KOLTUĞUNU KAYBEDECEK
Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.
NETANYAHU YETERLİ DESTEĞİ BULAMAMIŞTI
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.
NETANYAHU, BENNETT'E YÜKLENDİ
Öte yandan Netanyahu, Bennett'in kararından sonra bir basın toplantısı düzenledi ve Bennett'i yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı. Bennett'in İsrail kamuoyunu yanılttığını ileri süren Netanyahu, Yamina liderinin tek umursadığı şeyin başbakan olmak olduğunu iddia etti.
İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ VE GELECEĞİ İÇİN TEHDİT TEŞKİL ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Netanyahu, Bennett ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'a bu sabah yaptığı dönüşümlü başbakanlık teklifini yinelerken, Bennett-Lapid önderliğindeki koalisyon hükümetinin İsrail'in güvenliği ve geleceği için tehdit teşkil ettiğini öne sürdü.