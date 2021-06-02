ABD’li kadın ayılara karşı köpeklerine kalkan oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury'de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi.

Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

KÖPEKLERİNE KALKAN OLDU

O sırada olay yerine gelen ev sahibi Hailey Morinico ise, ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü.