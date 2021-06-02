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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:02

’li kadın ayılara karşı köpeklerine kalkan oldu

İHA
ABD’li kadın ayılara karşı köpeklerine kalkan oldu

’nin eyaletinde kameralara yakalanan bir olay, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir evin arka bahçesine yemek aramak için gelen bir anne , evde bulunan köpeklerin havlaması üzerine köpeklere pençe attı. Köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkarak korku dolu dolu manzarayla karşılaşan kadın, köpeklerini saldırıdan korumak için hiç düşünmeden öne atladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury'de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi.

Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

KÖPEKLERİNE KALKAN OLDU

O sırada olay yerine gelen ev sahibi Hailey Morinico ise, ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü.

Anne ayıyı duvardan düşüren Morinico ardından köpeklerinden birini kucağına alarak bahçeden hızla uzaklaştı. Olay anı ise anbean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD'de bir kadın, yavrularını korumaya çalışan ayıyı bahçe duvarından itti | Video

Öte yandan Kaliforniya'da ayı nüfusu ise son yirmi yılda yükselişte, 1980'lerin başında tahmini 10 bin olan ayı nüfusu günümüzde 30 bine kadar yükseldiği tahmin ediliyor.

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ABD’li kadın ayılara karşı köpeklerine kalkan oldu
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