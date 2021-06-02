İsviçre’den ses getiren analiz: Dünya Türk mucizesi SİHA’ları konuşuyor!

Türkiye'nin bir dünya markası haline gelen İHA/SİHA teknolojisi, analizlere konu olmaya devam ediyor. Başta Batı devletleri olmak üzere birçok ülke tarafından ilgiyle takip edilen Türk İHA/SİHA sistemleri, orduların envanterinde de kendine geniş yer buluyor.
TÜRKİYE'NİN YENİ DRONE GÜCÜ
Libya ve Azerbaycan'daki sıcak çatışmalarda gösterdiği üstün başarının ardından talebin giderek arttığı Türk SİHA'larına yeni bir övgü de İsviçre'den geldi.
İsviçre'nin ulusal yayın servisi SRF, yayınladığı analizde Türkiye'nin yeni insansız hava aracı teknolojisinin uluslararası siyasi arenada yarattığı etkiyi ele aldı. "Ankara'nın İHA gücüne yükselişi" başlıklı analizinde SRF, Türkiye'nin dünya ülkelerine sattığı SİHA'lar sayesinde NATO ve Rusya'yı baskı altına aldığına yer verildi.
DÜNYA GIPTAYLA İZLİYOR
Türkiye'nin son olarak Polonya'ya sattığı 24 adet yaptığı Bayraktar TB2'nin hatırlatıldığı yazıda, "Geçtiğimiz günlerde bir tweet, askeri çevrelerde sürprize neden oldu. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 24 adet Türk Bayraktar TB2 İHA satın alacaklarını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Polonya, Türkiye sayesinde askeri teknolojisini geliştiren ülkeler listesine katılan ilk NATO üyesi ülke oldu. Ankara artık sadece ABD'den sonra NATO üyeleri arasındaki ikinci büyük güç olmakla kalmıyor, modern askeri teknolojisiyle müttefik ve müttefik olmayan rakiplerini artan bir baskı altına sokarak dünyanın en büyük drone gücü olma yolunda kararlı adımlar atıyor." ifadeleri kullanıldı.
Batı ülkelerinin, Türkiye'nin NATO'nun gelecekteki askeri statejilerine yön vermesinden endişe duyduğunun aktarıldığı yazıda, Türkiye'nin tam bağımsız olarak yerli ve milli kaynaklarla kendi başına elde ettiği teknolojiye gıptayla baktığına da yer verildi.
Küresel bir drone gücü olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin ABD'nin yanı sıra İsrail ve Çin tarafından da endişeyle takip edildiğini söyleyen SRF, Türk drone teknolojisinin Rusya'yı da ciddi bir baskı altına aldığını vurguladı.
Bayraktar TB2'nin Suriye'nin kuzeyinde, Kafkaslarda ve Libya'daki çatışmaların kaderine karar verdiğini aktaran SRF, Ukrayna tarafından da satın alınan Türk SİHA'larının Rus cephesinde tedirginlik yarattığını söyledi.
"HERKES TÜRKİYE'NİN MUCİZE SİLAHINI İSTİYOR"
Türk İHA/SİHA'larını satın almak için bekleyen ülkelerin giderek daha da çoğaldığınının aktarıldığı yazıda Fas'tan Tunus'a, Katar ve Suudi Arabistan'a, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin yarısının müttefik veya siyasi muhalif olmalarına bakılmaksızın Türk SİHA'larını envanterlerine katmak istediği ayrıntısı da yer aldı.
Listedeki tüm ülkeleri, Türk mucizesi İHA/SİHA'ya duyulan sahip olma arzusunun birleştirdiğini söyleyen SRF'nin bu analizi, Türkiye'nin küresel ölçekte yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.