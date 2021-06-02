İsviçre’den ses getiren analiz: Dünya Türk mucizesi SİHA’ları konuşuyor!

Türkiye'nin bir dünya markası haline gelen İHA/SİHA teknolojisi, analizlere konu olmaya devam ediyor. Başta Batı devletleri olmak üzere birçok ülke tarafından ilgiyle takip edilen Türk İHA/SİHA sistemleri, orduların envanterinde de kendine geniş yer buluyor.

TÜRKİYE'NİN YENİ DRONE GÜCÜ

Libya ve Azerbaycan'daki sıcak çatışmalarda gösterdiği üstün başarının ardından talebin giderek arttığı Türk SİHA'larına yeni bir övgü de İsviçre'den geldi.