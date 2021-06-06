Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı

"ÜLKEMİN DAHA İLERİ GİTMESİNİ İSTİYORUM"

Oyunu kullanan Josue Ramos ise, "Bu benim ilk oy kullandığım seçim oldu. Bir Meksikalı olarak ülkemin demokrasisine katkıda bulunma hakkını kullandığım için çok mutluyum, çünkü ülkemin daha ileri gitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

ARA REFERANDUM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Devlet Başkanlığı seçimi için de aynı zamanda ara referandum olarak da görülen bu seçimde Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un politikalarına halkın ne tepki vereceği merak ediliyor. Aralık 2018'de başa geçtiğinden bu yana Obrador, hükümetin enerji piyasasındaki gücünü artırma, devletin maddi kaynaklarını altyapı çalışmalarından çekip yoksulları desteklemeye yöneltme gibi ekonomide radikal değişiklikler uyguladığı için zaman zaman eleştirilse de halkın şu anda muhalefette olan eski yönetime de şüpheli baktığı biliniyor.