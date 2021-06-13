Muhalifleri, Netanyahu döneminin sona ermesini yorumladı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son veren hükümetin güvenoyu almasının ardından Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde kutlama gösterileri yapan İsrailliler, Netanyahu'nun iktidardan gitmesini değerlendirdi.

Gelecek Var ile Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

Kutlama alanındaki muhalif İsrailliler, Netanyahu'nun şahsi çıkarlarının İsrail devletinin çıkarlarının önüne koyduğu, ülkeyi yıkıma sürüklediği ve yolsuzluklara battığı görüşünde birleşti.

Netanyahu'nun İsrail devleti ve vatandaşları için kötü biri olduğunu düşündüğünü belirten Dann Cristal, "Sadece yolsuzluk yaptığı için değil, aynı zamanda kendi rejimi döneminde İsrail toplumunu böldüğü ve toplumun farklı kesimleri arasında iç çatışmaları körüklediği için de Netanyahu'ya karşıyım." dedi.

Cristal, Netanyahu'nun ülkenin milli sermayesini ve tüm enerjisini altyapı ile ekonomi için değil, kendi rejimini ve çıkarlarını korumak için kullandığına vurgu yaparak, "Bence Netanyahu, İsrail'in gördüğü en kötü başbakandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Naftali Shoshany ise "Bugün yeni bir hükümetin, yeni bir başlangıcın, yolsuzluklara karşı farklı bir tutum sergileyeceğini umut ve bunu kutluyoruz." dedi.

Shoshany, Netanyahu'nun politikalarına ve yolsuzluklarına karşı olduğuna vurgu yaparak, "Mesele Netanyahu değil, onun temsil ettikleridir. Dolayısıyla Netanyahu'ya değil, onun politikalarına ve yolsuzluklarına karşıyız." şeklinde konuştu.

Naftali Bennett ve Yair Lapid ortaklığındaki hükümetin uzun ömürlü olacağına inandığını ifade eden Shoshany, "Bu hükümetin ortaklarının ideolojik farklılıklarına rağmen uzun ömürlü olacağını sanıyorum, çünkü bu kadar farklılıklarına rağmen bir araya gelmeyi başardılar ve yüzleşeceği bütün zorluklara rağmen bu birliğe bağlı kalacağına inanıyorum." dedi.

İsrailli Betti Levy de Netanyahu'nun eski başbakan İzak Rabin'e karşı kışkırtmalarda bulunduğunu aktararak, "Netanyahu'yu, bizim suikasta uğrayan başbakanımız İzak Rabin'e karşı kışkırtmalara başladığı günden beri protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Netanyahu'nun başa geldiğinden beri gerildiğini ve her şeyin daha kötüye gittiğini belirten Levy, "Onun bizim hayatımıza müdahale eden ailesine de dayanamıyoruz. İçinde bulunduğumuz dakikalar Netanyahu'nun son dakikaları olduğu için çok mutluyum. Kısa bir süre sonra ondan kurtulacağız." diye konuştu.

Levy, "Netanyahu bizi yıkıma sürüklemeye ve solcu demokrasimizi ortadan kaldırmaya çok yaklaşmıştı." ifadesini kullandı.

Yeni kurulan hükümetin uzun süreli olup olmayacağı umurunda olmadığına vurgu yapan Levy, "Her şeyden önce Netanyahu'dan kurtulmak istiyorduk, şimdi her şey ancak daha iyiye gidebilir, kötüye değil. Netanyahu, birbirinden farklı kesimleri ve partileri kendi karşıtlığında birleştirmeyi başardı. Çünkü tehlike çanları çaldığını ve ondan kurtulmak istediğimizi hissettik." şeklinde konuştu.

NETANYAHU DÖNEMİ SONA ERDİ

Yapılan oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu.

Bennett-Lapid koalisyonun güven oyu almasıyla Mart 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu dönemi sona erdi.

BENNETT YENİ BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğa Yamina lideri Bennett oturacak.

Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

KOALİSYONUN UZUN SOLUKLU OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor. Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.