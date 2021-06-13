Netanyahu kaybetti, köpük partisi bile yaptılar: "Güle güle Bibi"

KÖPÜK PARTİSİ YAPTILAR

Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere parti havasında kutlama yaptırdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.