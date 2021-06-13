Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Netanyahu kaybetti, köpük partisi bile yaptılar: "Güle güle Bibi"
Giriş Tarihi: 13.6.2021 23:21

Netanyahu kaybetti, köpük partisi bile yaptılar: "Güle güle Bibi"

İHA
Netanyahu kaybetti, köpük partisi bile yaptılar: Güle güle Bibi

'de, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler ise meydana köpük sıktı.

'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık dönemi resmen sona erdi.

GÖSTERİCİLER "GÜLE GÜLE BİBİ" YAZILI PANKARTLAR TAŞIDI

Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

KÖPÜK PARTİSİ YAPTILAR

Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere parti havasında kutlama yaptırdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli 'nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.

Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu kaybetti, köpük partisi bile yaptılar: "Güle güle Bibi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA