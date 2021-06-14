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Giriş Tarihi: 14.6.2021 23:14

Erdoğan ve Sanchez, 'nde görüştü

AA
Erdoğan ve Sanchez, NATO Zirvesi'nde görüştü

spanya Başbakanı , 'deki dolayısıyla Cumhurbaşkanı ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, en kısa zamanda Türkiye- zirvesinin gerçekleşmesini arzuladıklarını açıkladı

Başbakanı , resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "En kısa zamanda, iş forumu eşliğinde bir İspanya-Türkiye zirvesi yapmak için ortak bir arzuyu paylaşıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgedeki durumu ve mülteci akınını da konuştuk." diye yazdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da bu görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, misyonu kapsamında Adana'da konuşlandırılan İspanya'ya ait Patriot füze savunma sisteminden ve Türkiye-AB ilişkilerinde "İspanya'nın yapıcı pozisyonundan" dolayı Sanchez'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Suriye, Afganistan ve mülteci akını konularının da ele alındığı, Sanchez'in mülteci akınına karşı Türkiye'nin "büyük çabasını tanıdığı" kaydedildi.

Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı , İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya katıldı.

İspanya ile Türkiye arasında 7'incisi düzenlenecek hükümetler arası ikili zirvenin kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor.

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Erdoğan ve Sanchez, NATO Zirvesi'nde görüştü
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