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Giriş Tarihi: 14.6.2021 23:00

’de son 24 saatte 25 yeni vaka

İHA
KKTC’de son 24 saatte 25 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde () korona virüs salgınında 15'i yerel olmak üzere 25 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 585’e ulaştı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 940 olduğunu duyurarak, 15'i yerel olmak üzere toplam 25 yeni vakanın tespit edildiğini ve 27 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 6'sının daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 585'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 34 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 5'inin başkent , 7'sinin , 2'sinin ve 1'inin ise Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.
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KKTC’de son 24 saatte 25 yeni vaka
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