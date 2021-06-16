Biden-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN PUTİN'DEN AÇIKLAMA:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli" dedi