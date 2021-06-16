Biden-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez bugün bir araya geldi. Biden ile Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki lider görüşmenin yapılacağı binanın önüne kameralara poz verdi. Tarihi zirve el sıkışarak başladı.
Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor. Zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında Putin ve Biden geldi.
PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'e şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek "Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.
BİDEN'DAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VURGUSU
Cenevre Gölü'ne bakan eski bir İsviçre köşkü olan Villa La Grange'ın içine geçen iki lider, ön görüşmenin yapılacağı kütüphanede ilk pozlarını verdi. Yapıcı ve üretken bir müzakere isteğini yineleyen Putin'e yanıt veren Biden, Moskova ile öngörülebilir ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
GÖRÜŞMENİN ARDINDAN PUTİN'DEN AÇIKLAMA:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli" dedi
ALEXEİ NAVALNY'NİN TUTUKLANMASI:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim" dedi.
UKRAYNA'NIN NATO'YA ALINMASI:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda, "Tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.
BÜYÜKELÇİLER GÖREV YERLERİNE DÖNÜYOR
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.