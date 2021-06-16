Boris Johnson'ın bakanına küfürlü ifadeyle 'umutsuz vaka' dediği iddia edildi

BAŞBAKANLIK YALANLAMADI

Başbakanlık, WhatsApp mesajlarını yalanlamazken, Johnson'ın sözcüsü, "Öne sürülen her iddiayla ilgilenmeyi planlamıyorum, Başbakan baştan beri Sağlık Bakanı'yla çok yakın çalıştı ve çalışmaya devam edecek." dedi.

Sözcü, Cummings'in mesajları ifşa etmesiyle ilgili güvenlik endişeleri olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Bireysel vakalara girmeyi planlamıyorum, eski danışmanların uyması gereken yayınlanmış kurallar var." diye konuştu.

Kasım 2020'de Başdanışmanlık görevinden ayrılan Cummings, geçen ay 7 saat süren oturumda milletvekillerinin, hükümetin salgınla mücadelesi hakkındaki sorularını yanıtlandırmıştı.

Cummings, Başbakan'ın yeniden karantinaya gitmek yerine "cesetlerin üst üste yığılmasını görmeyi yeğleyeceğini" söylediğini iddia etmişti.

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