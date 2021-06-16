Dünya barış elçisi doktor Zakira Hekmat'a, Yoksulların Kraliçesi ödülü

Afganistan'daki Taliban zulmünden kaçarak Kayseri'ye yerleşen Zakira Hekmat, Türkiye'de okuyup doktor olduktan sonra Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni (ARSA) kurdu. Yaptığı yardım çalışmalarıyla hem mültecilerin hem de Türk ailelerin iyilik meleği olan Hekmat, geçtiğimiz yıl Amerika'da dünya barış elçisi seçildi.

YOKSULLAR KRALİÇESİ SEÇİLDİ

'Yoksulların kraliçesi' ve kadın hayırseverliğinin kurucu annesi olarak bilinen Türk Merhamet Vakfı'nın kurucusu Angela Burdett-Coutts anısına İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) tarafından Türkiye'de ilk kez verilen Yoksullar Kraliçesi ödülüne, Afgan Doktor Zakira Hekmat layık görüldü. Bu ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Zakira Hekmat;" Burdett-Coutts servetini burslara, bağışlara ve çok çeşitli hayırseverlik işlerine harcamış bir kadın. Yoksullar kraliçesi olarak bilinen Burdett-Coutts1877 Türk-Rus savaşında zulme uğrayan Müslüman kadın ve çocukları korumak için Türk Merhamet Vakfı'nı kurdu. Servetini hayırseverlik yolunda harcayan Yoksullar Kraliçesi adına Türkiye'de ilk kez verilen bu ödüle layık görülmem benim çok duygulandırdı" diye konuştu.

TÜRKİYE BENİM VATANIM

Afganistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyarak doktor olduğunu belirten Zakira Hekmat; " Afganistanda doğdum, Liseden sonra Türkiye'ye geldim, hayatımın en anlamlı zamanı yani üniversite zamanımı Türkiye'de geçirdim. Türkiye'den destek aldım ve okudum. Şu anda meslek sahibiyim. Benim için doğum yeri önemli değil, nefes alabildiğim ve yaşadığım toprak ülkemdir. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok minnettarım ve teşekkür ediyorum" dedi.

YOKSULLALRIN İYİLİK MELEĞİ OLDU

Pandemi sürecinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin yanında olan Doktor Zakira Hekmat, 600 Türk ve mülteci aileye kışlık malzeme yardımında bulundu. Ailelere soba, nevresim, battaniye, yatak ve ısıtıcı dağıtımı yaptıklarını belirten Doktor Zakira Hekmat; " Ben öğrenci olarak geldiğim için kalacak yerim vardı ve üniversitede okuma fırsatı buldum Ama benim sahip olduğum şansa sahip olmayan bir sürü çocuk vardı. Bu nedenle mülteci olanların elinden tutmak istedim. Onlara umut olayım diye gönüllü olarak çalışmaya başladım.

Sadece onlara değil vefa borcum bulunan Türk halkına da faydalı olmaya kendimi adadım. Bunun için pandemi döneminde gönüllülerimizle birlikte maske ve sabun üretimi yapıp dağıttık. Bunun yanı sıra, bebek ve yetişkin hijyen kitleri, oyuncaklar, bebek maması dağıtımı da gerçekleştirmiştik, UNHCR, diğer STK ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak 6 bin Türk ve mülteci aileye hijyen paketi dağıttık. Yeni doğum yapan kadınlara süt ve mama desteği sağladık" diye konuştu.

3. ÖDÜLÜNÜ ALDI

Dr. Zakira Hekmat 20074 yılında Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Vakfı tarafından "Genç Liderler Ödülü'ne" , 2020 yılında ise ABD Merkezli Hasna Örgütü tarafından "Yılın Barış Elçisi" unvanına layık görüldü. Genç doktor yaptığı uluslar arası iyilik çalışmaları nedeniyle Türkiye'de ise İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından ilk kez verilen Angela Burdett-Coutts (Yoksullar Kraliçesi) ödülünün de sahibi oldu.