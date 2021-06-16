Giriş Tarihi: 16.6.2021

Erdoğan’dan diplomasi dersi ANKARA

Günlerdir ABD Başkanı Biden başta olmak üzere Batılı liderlerin Türkiye’ye sırt çevireceği algısı üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan dünya medyası ve içerideki ayaklarının tezgâhları çöktü