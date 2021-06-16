Son dakika | Biden ve Putin arasındaki zirve başladı

KARŞILIKLI GERİLİM HAD SAFHADA

Bir süre önce Biden'ın Putin için "katil" yakıştırması yapması ilişkilerin en gerilimli dönemini yaşattığı için böyle bir zirve kararı alınması beklenmiyordu. Biden'ın söz konusu ifadesine karşılık Putin, gerilimin tarafı olmak istememiş, diplomatik bir cevap vererek "Ona sağlık diliyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiği için 2014'ten bu yana Batı ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi tutulan Rusya, ekonomik olarak daha fazla zarar görmemek için gerilimin tarafı olmak istemiyor. Petrol ve doğal gaz zengini Rusya'ya karşı söz konusu yaptırımlar, ABD ve Batılı müttefikleri tarafından koordineli biçimde devam ediyor.