SON DAKİKA HABERİ: Avusturya seyehat kurallarını güncelledi! Sinovac aşısı yaptıranlar için flaş karar

SİNOVAC VE COVİSHİELD LİSTEDE

Yeni düzenlemeyle Sinovac'ın yanı sıra Hindistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya'da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671'e yükseldi.