Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB bakanları toplanıyor! Gündemde Türkiye de var
Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:26 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:32

AB bakanları toplanıyor! Gündemde de var

AA
AB bakanları toplanıyor! Gündemde Türkiye de var

Bugün ’da toplanacak olan dışişleri bakanları, 'a yeni yaptırımlar için karar verecek. Gündemde AB’nin ilişkileri de yer alacak.

AB dışişleri bakanları, 'da toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini , ve Latin Amerika ile oluşturuyor.

BELARUS'A YENİ YAPTIRIMLAR

AB bakanlarının, geçen ay - seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti 'e indirilen yolcu uçağında muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırım kararı alması öngörülüyor. Yaptırımların uçağın indirilmesinde rolü bulunan 80'e yakın kişi ve kuruluşu kapsaması planlanıyor.

Buna ek olarak bakanlar, Belarus'un bankacılık ve petrokimya gibi sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımları ele alacak. Bu yaptırımların ise 24-25 Haziran'daki öncesinde hazır olması bekleniyor.

AB dışişleri bakanları, bugünkü toplantılarında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelecek. Irak konusunda AB'nin bu ülkeye yardımları ve Irak'ta ekimde yapılacak seçimler öncesinde AB'nin gözlemci heyeti göndermesi, seçimlerin sağlıklı düzenlenmesi için gerekli yardımlar gibi meseleler konuşulacak.

MASADA TÜRKİYE DE VAR

Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin konularından biri olacağı için dışişleri bakanlarının gündeminde Türkiye de bulunacak.

AB yetkilileri, Türkiye ile AB arasında uzun süre gergin seyreden ilişkilerin olumlu bir yola girdiğini ve bunun devam etmesini istediklerini belirtiyor. AB tarafı, 'de durumun sakin olduğunu, bunu olumlu bulduklarını ifade ediyor ve ayrıca Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili görüşmelerin başlamasını da olumlu değerlendiriyor.

Suriye ve Libya gibi bölgesel konularda da önceki aylara göre Türkiye AB'nin birbirine daha yakın olduğu ancak ilişkilerde Kıbrıs konusunda Türkiye ve AB'nin farklı pozisyonları bulunduğu dile getiriliyor.

AB bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında Lübnan, Orta Doğu Barış Süreci, İran'daki seçimler, Rusya, Etiyopya, Belgrad-Priştine Diyaloğu gibi konular da görüşülecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB bakanları toplanıyor! Gündemde Türkiye de var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA