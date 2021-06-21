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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Atina’ya provokasyon uyarısı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Atina’ya provokasyon uyarısı
'nun (ADF) son gününde konuşan Dışişleri Bakanı , gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki istişarelerin yeniden başladığını anlatan Çavuşoğlu, "Görüşmeler, sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" şeklinde konuştu ve Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara sadık kalmaya çağırdı. 'nin Dışişleri Bakanı 'in mevkidaşlarını arayarak foruma katılmamalarını talep ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin 'da 'nun destek misyonu çerçevesinde Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletmesini üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu Afganistan için de tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli" diye konuştu. 'na yönelik Çavuşoğlu " Türkiye'yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar" dedi. Şuşa bildirisi Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin ittifak düzeyine çıktığının belgesi diye Çavuşoğlu, Şuşa'da başkonsolosluk açılacağını dile getirdi.

ANTALYA FORUMU'NA YOĞUN KÜRESEL KATILIM
Forumun 3 gün boyunca düşünce maratonuna sahne olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Foruma 11 devlet ve hükümet başkanı, 41 bakan seviyesinde konuk katıldı. Bu, dünyadaki her 5 bakandan birinin burada olduğu anlamına geliyor. 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi dışında iş ve akademi dünyasından Türk ve yabancı çok sayıda davetli ağırladık" dedi.

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Atina’ya provokasyon uyarısı
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