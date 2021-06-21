Atina’ya provokasyon uyarısı

Antalya Diplomasi Forumu
'nun (ADF) son gününde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki istişarelerin yeniden başladığını anlatan Çavuşoğlu, "Görüşmeler, sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" şeklinde konuştu ve Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara sadık kalmaya çağırdı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
'nin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides
'in mevkidaşlarını arayarak foruma katılmamalarını talep ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin Afganistan
'da NATO
'nun destek misyonu çerçevesinde Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletmesini üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu Afganistan için de tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli" diye konuştu. Gümrük Birliği Anlaşması
'na yönelik Çavuşoğlu " Türkiye'yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar" dedi. Şuşa bildirisi Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin ittifak düzeyine çıktığının belgesi diye Çavuşoğlu, Şuşa'da başkonsolosluk açılacağını dile getirdi.
ANTALYA FORUMU'NA YOĞUN KÜRESEL KATILIM
Forumun 3 gün boyunca düşünce maratonuna sahne olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Foruma 11 devlet ve hükümet başkanı, 41 bakan seviyesinde konuk katıldı. Bu, dünyadaki her 5 bakandan birinin burada olduğu anlamına geliyor. 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi dışında iş ve akademi dünyasından Türk ve yabancı çok sayıda davetli ağırladık" dedi.