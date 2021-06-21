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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:02 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:20

'daki nükleer elektrik santrali "acil durum" üzerine durduruldu

AA
İran'daki Buşehr nükleer elektrik santrali acil durum üzerine durduruldu

Gelen bilgiye göre 'ın güneyindeki eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin "acil durum" üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Elektrik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gulamali Rahşanimehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle nükleer elektrik santralinin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Yaşanan acil durumun nedeniyle ilgili bilgi vermeyen Rahşanimehr, elektrik üretiminin 1000 megavat düşeceğini ve bunun da elektrik kesintilerine yol açabileceğini ifade etti.

Rahşanimehr ayrıca, kripto para madencilerinin 'ın tükettiği elektriğin neredeyse yarısını tükettiklerini belirterek, geçen hafta 3 binden fazla kripto para üretim cihazına el koyduklarını kaydetti.

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İran'daki Buşehr nükleer elektrik santrali "acil durum" üzerine durduruldu
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