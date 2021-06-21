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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:40

'da son 24 saatte 495 yeni vaka tespit edildi

İHA
İtalya'da son 24 saatte 495 yeni vaka tespit edildi

'da salgınında son 24 saatte 495 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 460’a yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, günlük vaka sayısı son iki gündür binin altında seyrediyor.

495 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 81 bin 752 koronavirüs testi yapıldığı ve 495 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 460'a ulaştığı kaydedildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 291'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 320 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 76 bin 853 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 385'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 46 milyon 219 bin 493 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 15 milyon 880 bin 154 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte 495 yeni vaka tespit edildi
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