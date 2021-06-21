Katar Emiri: 2026'ya kadar gaz üretimimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Katar Emiri konuşmasında ayrıca ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamındaki tecrübelerine de değindi. Şeyh Temim, salgının ekonomik yansımalarını azaltmak için gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu durumdan etkilenen özel sektöre 75 milyar riyal (yaklaşık 20 milyar dolar) destek sağlanmasına ilişkin talimat verildiğini aktardı.

Mevcut durumla yüzleşmek için alınan önlemler kapsamındaki açılış ve kapanışlarda esnek bir strateji benimsediklerini açıklayan Şeyh Temim, dünya ülkelerini de Kovid-19 aşısının adil ve kapsamlı dağıtımı için daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.

FORUMA BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

"Yarın için Yeni Ufuklar" temasıyla düzenlenen ve 3 gün devam edecek Ekonomi Forumu çevrim içi gerçekleştirilecek. Foruma, video konferans yoluyla Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılması bekleniyor.

Finans, ekonomi, yatırım, teknoloji, enerji, eğitim, spor ve iklim alanlarında 2 binden fazla yetkili ismin katılacağı forumda katılımcıların; ileri teknoloji, sürdürülebilir kalkınma, piyasalar, yatırım ve enerji akışları gibi konuları ele alacağı belirtiliyor.