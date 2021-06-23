AstraZeneca aşısında yeni tehlike! Ölümcül sendroma yakalandılar!

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele geliştirilen aşıların en tartışılanı, şüphesiz Oxford Üniversitesi'nin piyasa sürdüğü AstraZeneca aşısı. Neden olduğu kan pıhtısı oluşumuyla onlarca ölüme neden olan aşı, yarattığı tehlikeler ve yan etkiler sebebiyle birçok ülke tarafından yasaklanmış veya kullanımı kısıtlandırılmıştı.

YENİ ÖLÜMCÜL YAN ETKİ

Giderek endişe yaratan ölüm oranlarının ardından AstraZeneca'nın 'kaçış sendromu' olarak da bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açtığı haberleri, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.