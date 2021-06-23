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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:03 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:05

aşısında yeni tehlike! Ölümcül sendroma yakalandılar!

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AstraZeneca aşısında yeni tehlike! Ölümcül sendroma yakalandılar!

salgınında dünya genelinde aşı uygulamaları hızla devam ederken, neden olduğu ölümler nedeniyle birçok ülkede kullanımı durdurulan aşısında yeni bir yan etki tespit edildi. basınında yer alana haberlere göre ülkede aşı olan dört hastada, ölümle sonuçlanma ihtimali yüksek olan tehlikeli bir sendrom ortaya çıktı.

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan salgınıyla mücadele geliştirilen aşıların en tartışılanı, şüphesiz 'nin piyasa sürdüğü aşısı. Neden olduğu kan pıhtısı oluşumuyla onlarca ölüme neden olan aşı, yarattığı tehlikeler ve yan etkiler sebebiyle birçok ülke tarafından yasaklanmış veya kullanımı kısıtlandırılmıştı.

YENİ ÖLÜMCÜL YAN ETKİ

Giderek endişe yaratan ölüm oranlarının ardından AstraZeneca'nın 'kaçış sendromu' olarak da bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açtığı haberleri, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Son olarak geçtiğimiz günlerde 'da 60 yaş altına yasaklanan aşının yeni bir yan etkisi, bir panik dalgasına daha yol açtı.

basınına yansıyan haberlere göre ülkenin kentinde yaşayan 4 erkek, AstraZeneca aşısı olduktan sonra Guillain-Barré Sendromu'na yakalandı.

Hastanın kendi bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi sonucu, kas güçsüzlüğü, felç ve hatta ölüme yol açan bir hastalık olan Guillain-Barré Sendromu'na yakalanan 4 kişinin, sendroma aşı olduktan sona yakalandığı iki ayrı çalışma tarafından tespit edildi.

Oldukça seyrek görülen bu hastalığın, kentte şimdiye dek AstraZeneca ile aşılanan 700 bin kişiden yalnızca 4'ünde görüldüğü belirtildi.

Haberlerde yer alan detaylara göre ölümcül sendroma ilişkin semptomlar, AstraZeneca'nın ilk dozundan 11 ila 22 gün sonra başladı. Semptom gösteren 4 kişinin de erkek olduğu belirtilirken, hastaların yaşlarının 20 ila 57 yaşları arasında olduğu da, açıklanan detaylar arasından yer aldı.

Hastalardan 3'ünde , astım ve yüksek tansiyon olduğu belirlenirken, herhangi bir kronik rahatsızlık geçmişi olmadığı belirtildi.

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AstraZeneca aşısında yeni tehlike! Ölümcül sendroma yakalandılar!
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