AstraZeneca aşısında yeni tehlike! Ölümcül sendroma yakalandılar!

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele geliştirilen aşıların en tartışılanı, şüphesiz Oxford Üniversitesi'nin piyasa sürdüğü AstraZeneca aşısı. Neden olduğu kan pıhtısı oluşumuyla onlarca ölüme neden olan aşı, yarattığı tehlikeler ve yan etkiler sebebiyle birçok ülke tarafından yasaklanmış veya kullanımı kısıtlandırılmıştı.
YENİ ÖLÜMCÜL YAN ETKİ
Giderek endişe yaratan ölüm oranlarının ardından AstraZeneca'nın 'kaçış sendromu' olarak da bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açtığı haberleri, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Son olarak geçtiğimiz günlerde İtalya'da 60 yaş altına yasaklanan aşının yeni bir yan etkisi, bir panik dalgasına daha yol açtı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ülkenin Nottingham kentinde yaşayan 4 erkek, AstraZeneca aşısı olduktan sonra Guillain-Barré Sendromu'na yakalandı.
Hastanın kendi bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi sonucu, kas güçsüzlüğü, felç ve hatta ölüme yol açan bir hastalık olan Guillain-Barré Sendromu'na yakalanan 4 kişinin, sendroma aşı olduktan sona yakalandığı iki ayrı çalışma tarafından tespit edildi.
Oldukça seyrek görülen bu hastalığın, kentte şimdiye dek AstraZeneca ile aşılanan 700 bin kişiden yalnızca 4'ünde görüldüğü belirtildi.
Haberlerde yer alan detaylara göre ölümcül sendroma ilişkin semptomlar, AstraZeneca'nın ilk dozundan 11 ila 22 gün sonra başladı. Semptom gösteren 4 kişinin de erkek olduğu belirtilirken, hastaların yaşlarının 20 ila 57 yaşları arasında olduğu da, açıklanan detaylar arasından yer aldı.
Hastalardan 3'ünde ülseratif kolit, astım ve yüksek tansiyon olduğu belirlenirken, herhangi bir kronik rahatsızlık geçmişi olmadığı belirtildi.İskoçya'da korkunç olay! AstraZeneca aşısı bu hale getirdi! AstraZeneca tehlikesi devam ediyor! İngiliz modelin ölümü panik yarattı AstraZeneca aşısında ölümler durdurulamıyordu… Alman bilim insanları müjdeyi verdi!