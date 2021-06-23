Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARIN POLİTİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.