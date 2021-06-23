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Giriş Tarihi: 23.6.2021 23:10 Son Güncelleme: 23.6.2021 23:32

Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

Vergi kaçırma suçu nedeniyle İspanya'da tutulan dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde ekipler intihar şüphesi üzerinden yoğunlaştı. McAfee'nin ölümü ise dünya basınında büyük ses getirdi.

İspanyol El Pais gaztesinden yer alan habere göre, ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutulduğu İspanya'daki hücresinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye iadesi onaylanan McAfee'nin ölümü bu gelişmenin hemen ardından oldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

McAfee'nin ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırırken, yapılan ilk incelemelerin ardından intihar şüphesi üzerinden duruldu. John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARIN POLİTİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.

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Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu
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