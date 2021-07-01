Avusturya’dan seyahat güncellemesi! Türkiye artık listede yok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni tip koronavirüs nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını, buna göre iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacağını bildirdi.

Bakan Schallenberg, düzenlenen basın toplantısında bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

İKİ DOZ AŞI OLANLAR KARANTİNADAN MUAF OLACAK

Schallenberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra bazı 3'üncü ülkelerin yeşil listeye alındığını, risk seviyesi düşük bu ülkelerden gelenlerin aşı olmaları, hastalığı geçirmeleri veya negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumda Avusturya'ya karantina olmaksızın girebileceklerini söyledi. Virüs varyantlarının tespit edildiği çok riskli ülkeler sınıfında yer alan Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve İngiltere dışındaki 3. ülkelerin kırmızı listeden çıkartıldığını kaydeden Schallenberg, iki doz aşı olan ve üzerinden 14 gün geçen kişilerin karantinadan muaf tutulacağını söyledi.