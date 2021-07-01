Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Saatte yaklaşık 160 kilometre hızla çalışıyorlar. Bu da Çin'in diğer birçok hattında trenlerin sahip olduğu 350 km/s hızdan çok daha yavaş.

Yeni Lhasa-Nyingchi güzergahı, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'yu Lhasa'ya bağlayacak ve iki şehir arasındaki seyahat süresini 48 saatten 13 saate indirecek olan 1.740 kilometrelik bir hat olan Sichuan-Tibet Demiryolu'nun bir parçası.