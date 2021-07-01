Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Tibet'te "dünyanın çatısı" olarak adlandırılan yüksek hızlı bir demiryolu inşa edildi. Yapımı altı yıl süren rotanın yaklaşık %90'ı deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte bulunuyor. Lhasa-Nyingchi hattında, tüm güzergahın yaklaşık %75'ini oluşturan 47 tünel ve 121 köprü bulunuyor. Dünyadaki en büyük ve en yüksek kemer köprüsü olan 525 metre uzunluğundaki Zangmu Demiryolu Köprüsü de bu demiryolu hattı üzerinde yer alıyor.
Devlete ait Çin Devlet Demiryolları Grubu tarafından geliştirilen ve işletilen Fuxing serisi yüksek hızlı elektrikli trenlerin hizmet verdiği hattın inşası için 36,6 milyar RMB (5,6 milyar dolar) harcandı.
Yüksek irtifalarda seyahat eden Fuxing trenleri, oksijen seviyelerini normal açık havada bulunan %21 ortalamasından biraz daha yüksek olan %23,6'da sabit tutan otomatik oksijen besleme sistemleriyle donatılmış durumda. Bunun nedeni, tren yolu hattının çok yüksek bir rakımda yer alması.
Trenlerin pencereleri, bölgenin yüksek UV seviyelerine dayanacak şekilde tasarlanmış özel bir cam tabakasına sahip.
Dokuz istasyonlu Lhasa-Nyingchi hattında konuşlandırılan Fuxing trenleri, hem içten yanmalı hem de elektrikli motorlardan güç alıyor. Çift güçlü motor, hem elektrikli hem de elektrikli olmayan demiryollarında 2,5 saatlik yolculuk boyunca sorunsuz çekiş elde etmelerini sağlıyor.
Saatte yaklaşık 160 kilometre hızla çalışıyorlar. Bu da Çin'in diğer birçok hattında trenlerin sahip olduğu 350 km/s hızdan çok daha yavaş.
Yeni Lhasa-Nyingchi güzergahı, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'yu Lhasa'ya bağlayacak ve iki şehir arasındaki seyahat süresini 48 saatten 13 saate indirecek olan 1.740 kilometrelik bir hat olan Sichuan-Tibet Demiryolu'nun bir parçası.