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Haberler Dünya Haberleri Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...
Giriş Tarihi: 1.7.2021 17:48 Son Güncelleme: 1.7.2021 17:50

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Tibet'in başkenti Lhasa'yı Nyingchi şehrine bağlayan 435 kilometrelik bir demiryolu hattı 25 Haziran'da hizmete girdi. Bu demiryolu hattı, Çin'in 31 bölgesinin tümüne yüksek hızlı tren seyahatine erişim sağlıyor. Ancak bu treni kullanmak isteyenler için önemli bir sorun var: Trende bulunan yolculara oksijen takviyesi verilmesi gerekiyor!

Tibet'te "dünyanın çatısı" olarak adlandırılan yüksek hızlı bir demiryolu inşa edildi. Yapımı altı yıl süren rotanın yaklaşık %90'ı deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte bulunuyor. Lhasa-Nyingchi hattında, tüm güzergahın yaklaşık %75'ini oluşturan 47 tünel ve 121 köprü bulunuyor. Dünyadaki en büyük ve en yüksek kemer köprüsü olan 525 metre uzunluğundaki Zangmu Demiryolu Köprüsü de bu demiryolu hattı üzerinde yer alıyor.

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Devlete ait Çin Devlet Demiryolları Grubu tarafından geliştirilen ve işletilen Fuxing serisi yüksek hızlı elektrikli trenlerin hizmet verdiği hattın inşası için 36,6 milyar RMB (5,6 milyar dolar) harcandı.

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Yüksek irtifalarda seyahat eden Fuxing trenleri, oksijen seviyelerini normal açık havada bulunan %21 ortalamasından biraz daha yüksek olan %23,6'da sabit tutan otomatik oksijen besleme sistemleriyle donatılmış durumda. Bunun nedeni, tren yolu hattının çok yüksek bir rakımda yer alması.

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Trenlerin pencereleri, bölgenin yüksek UV seviyelerine dayanacak şekilde tasarlanmış özel bir cam tabakasına sahip.

Dokuz istasyonlu Lhasa-Nyingchi hattında konuşlandırılan Fuxing trenleri, hem içten yanmalı hem de elektrikli motorlardan güç alıyor. Çift güçlü motor, hem elektrikli hem de elektrikli olmayan demiryollarında 2,5 saatlik yolculuk boyunca sorunsuz çekiş elde etmelerini sağlıyor.

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

Saatte yaklaşık 160 kilometre hızla çalışıyorlar. Bu da Çin'in diğer birçok hattında trenlerin sahip olduğu 350 km/s hızdan çok daha yavaş.

Yeni Lhasa-Nyingchi güzergahı, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'yu Lhasa'ya bağlayacak ve iki şehir arasındaki seyahat süresini 48 saatten 13 saate indirecek olan 1.740 kilometrelik bir hat olan Sichuan-Tibet Demiryolu'nun bir parçası.

Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...

İnşaat üç aşamaya ayrılmıştır. İlk bölüm - Chengdu-Ya'an Demiryolu - 2018'de açıldı. Lhasa-Nyingchi, tamamlanan ikinci bölüm oldu. Son bölüm olan Ya'an-Nyingchi Demiryolu üzerindeki çalışmalar 2020'de başladı ve 2030'a kadar tamamlanması bekleniyor.

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Bu trende yolculara ekstra oksijen veriliyor! İşte, sebebi...
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