İşgalcilerden iç savaş uyarısı

Afganıstan'daki Amerikan güçleri ülkeyi terk etmeye hazırlanırken, ülkedeki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Scott Miller
, yabancı askeri güçlerin çekilmesiyle "iç savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu. ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı. ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) Sözcüsü John Kirby
ise halen Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nda ABD askerlerinin bulunduğunu ve bu askerlerin çekilip çekilmeyeceği konusunda net bir karar olmadığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise Afganistan'daki son Alman askerlerinin de ayrıldığını duyurdu.