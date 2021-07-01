Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kapattı
Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:54 Son Güncelleme: 1.7.2021 14:08

TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kapattı

AA
TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kapattı

Bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, zaman zaman kullanıcı şeffaflığı ve güvenliği konusunda zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Popüler sosyal medya uygulması kullanıcılarla ilgili “Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayımladı. Bu rapora göre TikTok, 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen 7 milyondan fazla hesabı kapattı.

BBC'nin haberine göre, TikTok, kural ihlali gerekçesiyle kaldırılan paylaşımlar ve hesaplara ilişkin verilerin yer aldığı "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu paylaştı. Raporda, 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kapatıldığı belirtildi.

TikTok'un Güven ve Güvenlik Birimi Başkanı Cormac Keenan, "çocukları korumaya yönelik eylemlerine görünürlük kazandırmak için" 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen hesapların kapatıldığını ifade etti.

Raporda, kapatılan hesapların, toplam kullanıcı hesaplarının yüzde 1'inden daha azını oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca raporda, yaklaşık 62 milyon video ve yaklaşık 2 milyon reklamın, kural ihlali gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

TikTok, 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni veriyor. İtalya'da hükümet, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok uygulamasına girdikten sonra hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar üzerine, TikTok'a "yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi" talimatı vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA