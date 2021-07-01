TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kapattı

BBC'nin haberine göre, TikTok, kural ihlali gerekçesiyle kaldırılan paylaşımlar ve hesaplara ilişkin verilerin yer aldığı "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu paylaştı. Raporda, 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kapatıldığı belirtildi.

TikTok'un Güven ve Güvenlik Birimi Başkanı Cormac Keenan, "çocukları korumaya yönelik eylemlerine görünürlük kazandırmak için" 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen hesapların kapatıldığını ifade etti.