Economist’ten Yunanistan’ı kızdıracak analiz! Türk denizaltılarına övgü yağdırdı

Türkiye'nin savunma alanında giderek artan gücü, küresel ölçekte konuşulmaya devam ediyor. Türkiye'nin, askeri gücüne güç katan yerli ve milli donanımlarının başında gelen İHA/SİHA'ların ardından bu kez de yerli denizaltılar, analizlere konu oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

İngiliz The Economist dergisi, geçtiğimiz mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirilen Piri Reis denizaltısına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Savunma Sanayii 2021 Hedefleri arasında Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen 1. denizaltı olan Piri Reis'in teknik özelliklerinin yer aldığı yazıda, yeni tip denizaltıların Türkiye'nin askeri manevra alanını da genişleteceğine vurgu yaptı.