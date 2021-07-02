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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:51 Son Güncelleme: 2.7.2021 16:55

Economist’ten Yunanistan’ı kızdıracak analiz! Türk denizaltılarına övgü yağdırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Economist’ten Yunanistan’ı kızdıracak analiz! Türk denizaltılarına övgü yağdırdı

Türk askeri kuvvetlerinin her geçen gün yenilenen ekipmanları, dünya savunma arenasında konuşulmaya devam ediyor. İngiliz The Economist dergisi, yayınladığı yeni analizde, Türk donanmasının yeni gözbebeği olan Piri Reis Denizaltılarına ilişkin ses getiren ifadeler kullandı. Geçtiğimiz aylarda suya inen Reis Sınıfı Denizaltıların, Türk donanmasının elini güçlendirdiğine yer veren The Economist, bu gelişmenin Ege Denizi’ndeki dengeleri değiştireceğine de vurgu yaptı.

Türkiye'nin savunma alanında giderek artan gücü, küresel ölçekte konuşulmaya devam ediyor. Türkiye'nin, askeri gücüne güç katan yerli ve milli donanımlarının başında gelen İHA/SİHA'ların ardından bu kez de yerli denizaltılar, analizlere konu oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

İngiliz The Economist dergisi, geçtiğimiz mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirilen Piri Reis denizaltısına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Savunma Sanayii 2021 Hedefleri arasında Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen 1. denizaltı olan Piri Reis'in teknik özelliklerinin yer aldığı yazıda, yeni tip denizaltıların Türkiye'nin askeri manevra alanını da genişleteceğine vurgu yaptı.

Economist, Alman tasarımı olan Reis Sınıfı denizaltıların, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğine yer verdi.

"YUNANİSTAN İÇİN BAŞ AĞRISI"

Tasarımı ve teknik özellikleri sayesinde Piri Reis denizaltısını, Türkiye için gelecek zaferleri elde etmesine olanak verecek bir araç olarak tanımlayan Economist, bu gelişmeyi "Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yayına taşıdı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime işaret eden İngiliz dergi, Türk donanmasının tartışılmaz üstünlüğünden dem vurdu. Türkiye'nin yeni ve kapsamlı ekipmanlara sahip olduğunu belirten The Economist, yeni denizaltıların bu gerilime nokta koyabileceğini ifade etti.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNE ÖVGÜ

Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip olan Piri Reis denizaltısının, ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Economist, konuya ilişkin konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters'ın denizaltının sessiz seyir özelliğine yönelik övgülerine de yer verdi.

"Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta. Piri Reis, reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse sıfır gürültü emisyonu ile çalışıyor" ifadelerini kullanan Peters, "Bu, Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmel bir özellik" diyerek Türkiye'nin üstünlüğünü de duyurmuş oldu.

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Economist’ten Yunanistan’ı kızdıracak analiz! Türk denizaltılarına övgü yağdırdı
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