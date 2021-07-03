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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Çocuk cesetleri yakıldı

Çocuk cesetleri yakıldı
Kanada'da 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletindeki bir kilise okulunda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi. Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi tarafından yatılı kilise okullarında kalırken hayatlarını kaybeden çocuklar için bir saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlardan Doug Enhug, babasının da Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda kaldığını belirterek, "Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş. Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim. Hem o zamanlar okul alanı 1200 dönümden fazlaymış. Şimdilerde 40 dönüm kadar. Arasalar da ne bulacaklar ki?" dedi
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Çocuk cesetleri yakıldı
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