İtalya'da günlük vaka sayısı 500'ün altına geriledi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı yeniden 500'ün altına geriledi.

480 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 74 bin 649 korona virüs testi yapıldığı ve 480 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 263 bin 797'ye ulaştığı kaydedildi.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 680'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 582 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 43 bin 531 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi azalarak 191'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 54 milyon 64 bin 937 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 20 milyon 998 bin 876 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.