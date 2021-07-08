Çin’den dünyaya gözdağı! Yeni geliştirdiği silahı böyle duyurdu

South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve "bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme" kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

Söz konusu projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi.