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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:52 Son Güncelleme: 8.7.2021 17:04

Çin’den dünyaya gözdağı! Yeni geliştirdiği silahı böyle duyurdu

AA

Çin hükümeti, yeni nesil savaşlara yönelik geliştirdiği yeni silah sistemini dünyaya duyurdu. Ülke medyasında yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 yıldır yapay zekaya sahip insansız su altı araçlarını geliştirmek üzere hamlelerde bulunduğunu açıklayan Çin hükümeti, suyun 10 metre altında, insan kontrolüne ihtiyaç duymaksızın hedefleri vuracak olan araçların Tayvan Boğazı’nda teste tabi tutulduğunu söyledi.

Çin, özellikle "düşman" denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracına dair detayları kamuoyuna açıkladı.

ÇİN HALK KURTULUŞ ORDUSU TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Su altındaki hedefler için üretilen insansız hava aracının inşa projesinin 1990'lara dayandığı ifade edilirken, aracın özelliklerine dair detaylar geçen hafta akademik bir makalede paylaşıldı.

South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve "bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme" kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

Söz konusu projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Çin'in insansız su altı aracının testine dair ayrıntıları neden şimdi açıkladığı bilinmediği vurgulanırken, Tayvan'la son zamanlarda yaşanan gerilimin bu kararda etkili olabileceği ifade edildi.

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Çin’den dünyaya gözdağı! Yeni geliştirdiği silahı böyle duyurdu
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