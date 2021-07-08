Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı

Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni alınan karar kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce alınan OHAL kararının bir ay daha uzatıldığı belirtilerek, bunun 10 Ağustos'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

AYLAR ÖNCE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 346'ya, vaka sayısı 589 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı da 522 bin 377'ye ulaştı. Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta 10 milyon 317 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu. İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmıştı.