iPhone 13 görüntüsü sızdırıldı mı? Apple'ın yeni serisi iPhone ne zaman satışa çıkacak, fiyatı kaç TL ne kadar olacak?

iPhone 13 ailesinin ekran üretiminde ise iki teknoloji devi görev alıyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max'in LTPO ekranlarını Samsung üretiyor ki, Koreli şirketin mayıs ayında ekran üretimine başladığı belirtiliyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün LTPS ekranları ise LG'ye emanet.

iPhone 13 serisini es geçip, iPhone 14'e bakacak olursak 2022 model iPhone'ların hepsinde 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi olabilir. Elec sitesinin haberine göre LG, Apple'a 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar üretmek için üretim hattında değişiklik yapmayı planlıyor.

Eğer bu haber doğruysa, LG de LTPO ekran üretimi yapacak. Zaten Samsung bu ekranı üretebiliyor. Böylece her iki tedarikçi ProMotion teknolojisini dahil edip LTPO OLED ekran üretebilecek. Bu durum iPhone 14 serisinin tüm modellerinin 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.Ayrıca iPhone 14 serisiyle ilgi başka bir detay daha var. Şu anda piyasada olan iPhone 12 ailesi, bir adet 5,4 inç, iki adet 6,1 inç ve bir adet 6,7 inç modelden oluşuyor. iPhone 13 serisinin de böyle olması bekleniyor. Fakat iPhone 14'te ise iki adet 6,1 inç ve iki adet 6,7 inç model olacak. En azından kaynaklar bunları söylüyor.

Bunlar dışında Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 serisinin bazı modellerinde çentik olmayacak, bunun yerine Samsung'un üst düzey Galaxy akıllı telefonlarına benzeyen bir "delikli ekran tasarımı" yer alacak. Kuo'nun söylediklerini açacak olursak, delikli ekran tasarımı iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde olabilir. Ancak sektöre yakın isimsiz bir kaynak, Kuo'nun aksine iPhone 14 Pro Max'in delikli ekran tasarımıyla geleceğini, diğer modellerde çentik olacağını ileri sürdü.