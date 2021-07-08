Macaristan’da mülteci paniği! ‘Güvende değiliz’

Vucic ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde seyrettiğini anımsatarak, "Szijjarto, Sırbistan'ın bir an önce AB üyesi olması gerektiğini her fırsatta belirtmiştir. Bu davranışıyla Sırbistan devlet nişanını hak etmiştir." dedi.

Macaristan ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin bu yıl 2 milyar avroyu geçmesini hedeflediklerini kaydeden Vucic, "Macar firmaları, Sırbistan'da geçen yıl 16 önemli yatırım gerçekleştirmiştir. Bu da Macaristan'ın Sırbistan'la dostane ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştığının göstergelerinden biridir." diye konuştu.