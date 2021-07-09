Google Haritalar'da UFO bulundu! Paylaşılan kareler sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde UFO'larla ilgili haberler sıklıkla gündeme geliyor. Bu haberlerde dikkat çeken nokta ise yetkili mercilerin yaptıkları açıklamalar oldu. Pentagon'un kamuoyuyla paylaştığı UFO raporu, NASA başkanının açıklamaları, eski ABD başkanlarının söyledikleri, uzaylılar ve UFO'larla ilgili tartışmaları iyice alevlendirdi. Bu noktada farklı haberler de sosyal medyada kendine yer bulunuyor. Google Haritalar'da keşfedilen sözde UFO da oldukça konuşuldu.
Joshmanchaz nickli bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar'da UFO veya tanımsız bir hava fenomeni olarak düşündüğü garip bir nesne keşfettiğini söyledi. Söz konusu nesneye ait fotoğrafları da Reddit'te paylaştı.
Konu kısa süre içinde ilgi gördü, fakat bazı kullanıcılar evin üstünde görülen nesnenin UFO değil, kamerada yer alan bir kuş pisliği olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise 360 derecelik kameraların görüntülerinin birleştirildiğinde böyle ilginç hataların ortaya çıktığını vurguladı. Ancak gerçekten de bir UFO olduğunu söyleyenler de var.
Google Haritalar veya Google Earth'te UFO tespit edilmesi geçtiğimiz seneler içinde de birçok kez gündeme geldi. Mesela geçtiğimiz ay Conspiracy Depot isimli YouTube kanalının sahibi olan Graham isimli kişi, Google Earth'te araştırma yaparken Antarktika'da sular altında üçgen şeklinde bir görüntüyle karşılaştığını açıklamıştı.
Graham, Two Hummock Adası'nın yakınlarında olan bu nesnenin doğal olmayacak bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.