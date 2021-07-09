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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:43 Son Güncelleme: 9.7.2021 11:44

Google Haritalar'da UFO bulundu! Paylaşılan kareler sosyal medyayı salladı

Google Haritalar'da UFO bulundu! Paylaşılan kareler sosyal medyayı salladı

Google Maps veya bildiğimiz adıyla Google Haritalar, oldukça yararlı bir servis. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar gidecekleri bir yerin nerede olduğunu kolaylıkla bulabiliyor. Aslında Google Haritalar'ın başka birçok ekstra özelliği var. Diğer yandan Google'ın popüler servisi bazı gizemli olayların merkezinde yer aldı. Şimdi söz konusu olaylara bir yenisi daha eklendi. Bir kullanıcı Google Haritalar'da UFO bulduğunu söyledi. Sözde görüntüleri de Reddit'te paylaştı. UFO kısa süre içinde Reddit ve sosyal medyada viral oldu. Ancak birçok kullanıcı işin gerçeğin başka olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Son dönemlerde UFO'larla ilgili haberler sıklıkla gündeme geliyor. Bu haberlerde dikkat çeken nokta ise yetkili mercilerin yaptıkları açıklamalar oldu. Pentagon'un kamuoyuyla paylaştığı UFO raporu, NASA başkanının açıklamaları, eski ABD başkanlarının söyledikleri, uzaylılar ve UFO'larla ilgili tartışmaları iyice alevlendirdi. Bu noktada farklı haberler de sosyal medyada kendine yer bulunuyor. Google Haritalar'da keşfedilen sözde UFO da oldukça konuşuldu.

Joshmanchaz nickli bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar'da UFO veya tanımsız bir hava fenomeni olarak düşündüğü garip bir nesne keşfettiğini söyledi. Söz konusu nesneye ait fotoğrafları da Reddit'te paylaştı.

Konu kısa süre içinde ilgi gördü, fakat bazı kullanıcılar evin üstünde görülen nesnenin UFO değil, kamerada yer alan bir kuş pisliği olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise 360 derecelik kameraların görüntülerinin birleştirildiğinde böyle ilginç hataların ortaya çıktığını vurguladı. Ancak gerçekten de bir UFO olduğunu söyleyenler de var.

Google Haritalar veya Google Earth'te UFO tespit edilmesi geçtiğimiz seneler içinde de birçok kez gündeme geldi. Mesela geçtiğimiz ay Conspiracy Depot isimli YouTube kanalının sahibi olan Graham isimli kişi, Google Earth'te araştırma yaparken Antarktika'da sular altında üçgen şeklinde bir görüntüyle karşılaştığını açıklamıştı.

Graham, Two Hummock Adası'nın yakınlarında olan bu nesnenin doğal olmayacak bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.

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Google Haritalar'da UFO bulundu! Paylaşılan kareler sosyal medyayı salladı
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