Google Haritalar'da UFO bulundu! Paylaşılan kareler sosyal medyayı salladı

Joshmanchaz nickli bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar'da UFO veya tanımsız bir hava fenomeni olarak düşündüğü garip bir nesne keşfettiğini söyledi. Söz konusu nesneye ait fotoğrafları da Reddit'te paylaştı.

Konu kısa süre içinde ilgi gördü, fakat bazı kullanıcılar evin üstünde görülen nesnenin UFO değil, kamerada yer alan bir kuş pisliği olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise 360 derecelik kameraların görüntülerinin birleştirildiğinde böyle ilginç hataların ortaya çıktığını vurguladı. Ancak gerçekten de bir UFO olduğunu söyleyenler de var.