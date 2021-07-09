Haiti Devlet Başkanı suikastı ile ilgili çarpıcı iddia: Eski asker olabilirler

GELEN İLK AYRINTILAR...

Molano, ordu ve polise iddiaların açıklığa kavuşturulması için gerekli talimatların derhal verildiğini hatırlatarak "Gelen ilk ayrıntılar, olayın sorumluları arasında Ulusal Ordunun eski üyeleri olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Haiti Televizyonu Caraibes, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, silahların ve çok sayıda pasaportun görüntülerini paylaştı.