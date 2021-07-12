Bilim insanlarından flaş uyarı! Dünya'ya doğru ilerliyor, gezegenin bazı kısımlarını yıpratabilir!

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratacağı tahmin ediliyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.