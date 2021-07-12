Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bilim insanlarından flaş uyarı! Dünya'ya doğru ilerliyor, gezegenin bazı kısımlarını yıpratabilir!
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:48

Bilim insanlarından flaş uyarı! Dünya'ya doğru ilerliyor, gezegenin bazı kısımlarını yıpratabilir!

AA
Bilim insanlarından flaş uyarı! Dünya'ya doğru ilerliyor, gezegenin bazı kısımlarını yıpratabilir!

Bilim insanları uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı sürekli olarak gözlem yapıyor ve herhangi bir durum tespit ederlerse kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Geçtiğimiz yıllar içinde bu uyarıları yapmışlardı. Şimdi uzmanlar bir süreden beridir takip ettiği bir güneş fırtınası hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre fırtına Dünya'ya doğru ilerliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratacağı tahmin ediliyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim insanlarından flaş uyarı! Dünya'ya doğru ilerliyor, gezegenin bazı kısımlarını yıpratabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA