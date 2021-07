Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzetbegoviç 'in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı, soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir.Adaletin yerini bulması da Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden, evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum." Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek 'in iç barış ve huzurunu korumasının son derece önemli olduğuna da değinen Erdoğan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im sizlere ve bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyor. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor. Soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum" ifadesini kullandı.AVRUPA'DA İkinci Dünya Savaşı 'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 19 kurbanı daha huzura kavuştu. Soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan masum kurbanlar, Potoçari Anıt Mezarlığı 'nda kılınan cenaze namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı. Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic oldu. Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.SREBRENİTSA'NIN 11 Temmuz 1995'te Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği katlederek toplu mezarlara gömdü. Savaşın ardından başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, her yıl toprağa veriliyor. Bu yılki törenin ardından toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671 oldu.