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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:12 Son Güncelleme: 12.7.2021 12:18

Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor: Hava uzmanlarından güneş fırtınası uyarısı...

AA
Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor: Hava uzmanlarından güneş fırtınası uyarısı...

Hava uzmanlarından güneş fırtınası uyarısı geldi. 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşan Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiği açıklandı. Fırtına nedeniyle Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebileceği uyarısı yapıldı.

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ta yer alan haberde hava uzmanlarının güneş fırtınasının Dünya'ya doğru ilerlediği açıklamasında bulunduğu dile getirilirken fırtınanın Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etki yaratabileceği belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor. Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

UYDULARI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.

1582 yaşanan Güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

1859 GÜNEŞ FIRTINASI

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.

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Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor: Hava uzmanlarından güneş fırtınası uyarısı...
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