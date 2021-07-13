Pakistan’ın KKTC adımı Rumları panikletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa Müktesebatı'na aykırı olarak üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği
(AB), Yunan tezlerini kayıtsız şartsız destekleyerek adada iki devletli çözümün mümkün olmadığını ileri sürüyor. Uluslararası arenada ise fiili gerçekler göz önüne alınarak hareket ediliyor.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir heyet göndereceğini ilan etti. Büyükelçilikten konuya ilişkin olarak SABAH'a, "Bu rutin bir uygulama. Bizim orada konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi. Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde ise heyecan yarattı.
Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, dün Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve üçüncü katibi Faraz Arshad'ı da kabul etti.
TEK BİLDİKLERİ ŞİKÂYET
Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkenin 'tanınması' noktasında kardeş ve dost "Azerbaycan
, Pakistan, Libya
, Bangladeş
ve Gambiya
"dan adımlar gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Rum ve Yunan medyasında 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı baş gösterirken Rum yönetimi ve Yunanistan ise bu konuyu da 'büyük ağabey'lerine şikâyet etmekten geri durmuyor.
Erdoğan'ın ziyareti öncesi dikkat çekici
KKTC'li kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi Pakistan'dan böyle bir adım gelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor. Kaynaklara göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türkiye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak mekanizmalarla artış gösterecek.