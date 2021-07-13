Yunan basınında Erdoğan paniği! KKTC ziyareti öncesi provokasyona başladılar

Türkiye ile başta Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetleri olmak üzere, askeri teknoloji alanında bir dünya devi olma yolunda hızla ilerlemesi nedeniyle bitmeyen bir çıkar çatışması içine giren Yunanistan, bu kez de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü olan 20 Temmuz'un yaklaşmasıyla paniğe kapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştireceğini duyurduğu ziyaret, Yunan medyasında alarma neden oldu.

ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR MERAK KONUSU OLDU

Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.