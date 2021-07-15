İngiltere'de günlük vaka sayıları 50 bine yaklaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bine yaklaştı.

48 BİN 553 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 bin 553 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 281 bin 98'e ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Vakalar geçtiğimiz haftaya göre ise yüzde 32,6 artış gösterirken, günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı.

26 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK CAN KAYBI KAYITLARA GEÇTİ

Ülkede son 24 saat içinde 63 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 593'e yükseldi. Ülkede bugün 26 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI



İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam 81 milyon 192 bin 857 aşı dozunun uygulandığı belirtti. Ülkede 46 milyon 37 bin 90 kişinin bir doz aşılandığını ifade eden Bakanlık, 35 milyon 155 bin 767 kişinin ise iki doz aşılandığını açıkladı. İngiltere'deki yetişkin nüfusun yüzde 87,4 tek doz, yüzde 66,7'si iki doz aşılanmış olurken, yetişkinlerin 3'te 2'sinin iki doz aşılandığı ifade edildi.



Öte yandan Başbakan Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede kısıtlamaların sona ereceği 19 Temmuz'a kadar günlük vaka sayısının 50 bine ulaşacağı konusunda uyarmıştı.