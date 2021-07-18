Avusturya'da Türk çifti selden kurtaran Alexander Eisenmann: Kararlı bir şekilde suya girdim

Eisenmann, oğlunun kendisine seslenerek, 2 kişinin suya kapıldığını söylediğini aktararak, hemen suya girdiğini, Karaaslan çiftine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ancak suyun basıncının çok şiddetli olduğunu dile getirdi.

Olayın sıcaklığıyla ilk anda sele kapılan kişileri tanıyamadığını, daha sonra yan komşusu olduklarını fark ettiğini anlatan Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." diye konuştu.